Rize'den Azerbaycan'a "bayraklı" destek - Son Dakika

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çok sayıda Azerbaycan bayrağı esnafa dağıtıldı, sokaklarda belli noktalara asıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ticaretle uğraşan iş insanı Musa Okumuş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline göstererek, memleketi Ardeşen ilçesine çok sayıda bayrak gönderdi.

Gönderilen bayrakların bir kısmı ilçenin çeşitli yerlerine asılırken Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları da yaklaşık bin Azerbaycan bayrağını esnafa dağıttı.

Okumuş, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın, yeniden sivillere yönelik saldırılara başlamasını kınadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Dünyanın sessiz kaldığı, Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu nedenle destek ve moral olması için ilçemizi Azerbaycan bayrakları ile süsleyerek destek vermek istedik."

Ardeşen Belediyesi de bayrakların asılması için araç ve ekip desteği sağladı.