Rize'den diyarbakır'daki ailelere destek

RİZE'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve halk, Diyarbakır'da HDP il binası önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere desteklerini iletti.Rize'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve halk Memişağa Parkı'nda bir araya gelerek, 3 Eylül'den bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarının dağa kaçırılan ailelerin yaptığı oturma eylemine destek verdi. Terörü lanetleyen grup, ellerinde 'anaların direnişi' yazılı dövizlerle basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Birsen Ertan, "23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle sesleri yükselen kadınlar, terör örgütlerinim hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" dedi.'YAĞMUR YAĞAR EVLADIN AKLINA GELİR 'ÜŞÜYOR MU ACABA?' DİYE'Şehit annesi Raziye Telci de "Buraya destek olmak için geldik onlarda bir anne. Hiç bir anne oğlunun dağda vurulmasını istemez Allah herkesi doğru yola çevirsin. Elimizden bu kadar geliyor. Biz yandık kimsenin yanmasını istemiyoruz. Bizim için ne gece var ne gündüz. Yağmur yağar aklına yavrun gelir. Acaba üşüyor mu ıslandı mı? Biz yandık hiç bir annenin yanmasını istemiyoruz" diye konuştu