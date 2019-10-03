Son Dakika Haberleri: Rize'den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı
Son Dakika Güncel Haber

Rize'den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı

2 gün önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir dağ evinin işletmesini yapan Rizeli Emre Alaçam, yaptığı lezzetli kuymakla müşterilerinin büyük beğenisini topluyor.

Rize'den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir dağ evinin işletmesini yapan Rizeli Emre Alaçam, yaptığı lezzetli kuymakla müşterilerinin büyük beğenisini topluyor.


İlçenin Yokuşbaşı mevkisinde ladin ormanları içinde bulunan dağ evine gelenler, mutlaka kuymak yiyorlar. Özellikle hafta sonları ilginin oldukça iyi olduğunu dile getiren Emre Alaçam, Orduluların kuymağı sevdiğini söyledi.


Kısa sürede birçok kişinin kuymağı tatmak için dağ evine geldiğini ifade eden Alaçam, "Rize'den gelerek buradaki dağ evinin işletmesini yapmaya başladım. Etrafımda bulunan diğer işletmelerin yaptığının dışında menümüze kuymak ekledik. Buraya gelen müşterilerimiz kuymağı çok beğendi. Özellikle hafta sonları kuymağa oldukça yoğun ilgi var. Ordulular kuymağı çok sevdi" dedi.


Dağ evi müşterilerinden Kazim Cingirt ise kuymağın çok lezzetli olduğunu, herkesin bu tadı tatmasını istediğini ifade etti. - ORDU

Kabadüz, Alaçam, Rize, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni infaz düzenlemesi ile 50-60 bin kişi cezaevinden çıkacak
İstanbul'da sağanak ve şiddetli yağış etkili oldu: Çatılar uçtu Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 09:03:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]