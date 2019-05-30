Rize'den Zorluoğlu'na ziyarete geldiler

Rize Valisi Kemal Çeber ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na "Hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Rize Valisi Kemal Çeber ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na "Hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.



Nazik ziyaretleri için teşekkür ettiği Rize Valisi Çeber ve RTEÜ Rektörü Karaman'a Trabzon ile Rize arasında süregelen iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi noktasında belediye olarak iki kurumla da her türlü diyaloğa açık olduklarını ifade eden Başkan Zorluoğlu, konuklarını Trabzon'da ağırlamaktan da memnuniyet duyduklarını söyledi.



Rize Valisi Kemal Çeber ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman da görevinde başarı diledikleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na, istişareyi önceleyen yaklaşımı için teşekkürlerini bildirerek, çeşitli vesilelerle tekrar bir araya gelme dileklerini bildirdi. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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