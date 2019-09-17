Rize dev kabuk böceğinin istila ettiği ladin ormanlarına 'terminatör böcek'-2
37 dakika önce
RİZE Dev kabuk böceğinin istila ettiği ladin ormanlarına 'terminatör böcek'-2.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:50 Kaynak: DHA
RİZE Dev kabuk böceğinin istila ettiği ladin ormanlarına 'terminatör böcek'-2
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