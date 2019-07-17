RİZE DOĞAL SİT ALANINA HES PROJESİNE TEPKİ

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde doğal sit alanı Çağlayan Vadisi'nde hidroelektrik santral (HES) yapımı için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tepkilere yol açtı. Bugüne kadar verdikleri çevre ve hukuk mücadelesi ile vadilerini koruduklarını belirten yöre halkı, HES yapımına karşı mücadele edeceklerini duyurdu. İlçede 'Derelerin anası' lakabıyla tanınan Melahat Alişan, (78) 'Bu derelere iyi bakalım, yazıktır dedi.Tarihi ahşap evleri, kemer köprüleri ve zengin bitki örtüsüne sahip Fındıklı ilçesi Çağlayan Vadisi, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 2008 yılında 1'inci derecede doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Vadide yapılmak istenen HES projeleri de verilen hukuk ve çevre mücadeleleri ile iptal edildi. Vadide yeni bir HES projesi için ÇED süreci başlatıldı. 14 bin metrekarelik ormanlık alan içerisine yapılması planlanan proje için halkın görüşünü başvurulacak. Bugüne kadar verdikleri çevre ve hukuk mücadelesi ile vadilerini koruduklarını belirten yöre halkı, HES yapımına karşı mücadele edeceklerini duyurdu.'BU DERELERE İYİ BAKALIM'7'den 77'ye çevre mücadelesi veren yöre halkı arasında enerji şirketi temsilcilerinin önünü yere yatarak kestiği görüntüleriyle 'Derelerin anası' diye tanınan Melahat Alişan mücadelesini sürdürüyor. Gününü vadide geçiren, dere kenarlarında nöbet tutan Melahat Alişan, vadiden yaz-kış bir an olsun ayrılmıyor. Annesinin sancılandığı dönemde eve yetişemeyince kendisini dere kenarında doğurduğunu anlatan Melahat Alişan, doğduğu gün kendisini derede yıkadıklarını belirtti. Derelere sevdalı olduğunu ifade eden Alişan, 'Bu derelere aşırı bir sevdam var. 18 yaşında evlendim. Yukarıdaki mahalleye gelin gittim. Evlendiğimde bu dere ile yattım bu dere ile kalktım. Gençliğim bu derelerde geçti. Evlendiğimin ertesi günü kocamın yanından kalkarak yine bu dereye geldim. Ben deremizi bu kadar çok seviyorum. Bu dereleri korumak için mücadele edeceğim. Bu derelere Almanya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan yazın insanlar gelerek doluşuyorlar, parasız yüzüyorlar. Bu derelere iyi bakalım, yazıktır. Ben bugün varım yarın beklide toprak olacağım. Bana kar olmazö dedi.'SUYUMUZA DOKUNMASINLAR'Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar da yöre halkının 13 yıldır derelerini HES'lere karşı koruduğunu belirterek 'HES projeleri dereleri kurutarak doğal yaşama zarar veriyor. Burası Türkiye'nin en ücra köşesindeki en küçük bir ilçesi ama mücadelesiyle, yaşamıyla, horonuyla, kültürüyle, gelenekleriyle, tarımıyla, kemer köprüleriyle, taş evleriyle burası bir kültür ve zenginlik yeri. Atalarımız buraların değerini bilmiş, bize emanet etmişler. Biz de ihanet etmemek, yaşam alanlarımızı korumak için HES, maden, ıslah, duvar hiçbir şeyin bozulmasını istemiyoruz dedi.'BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR'İlçede 13 yılda yapılmak istenen 24 ayrı HES projesine karşı mücadele yürüttüklerini anlatan Acar Bu su bizim yaşam kaynağımızdır. Bu sudan tarım, hayvancılık, herkes yararlanıyor. Çay üretenler bu suyu kullanıyor, insanlar derede yüzüyor. Suyumuzu bizden almasınlar. Biz kimseden bir şey istemiyoruz, kimsenin malında, servetinde gözümüz yok. Canlılar, doğa, insanlar burada. Bu kadar HES yapıldı, kime ne faydası olmuş Doğayı talan edince olan felaketleri görüyoruz. Başımıza ne geldiyse bunlar sayesinde gelmiştir. Bu yetkililer, bilim adamları denen insanlar film adamları olmuşlar. Raporlar veriyorlar ama raporların sonucunda olan felaketleri görüyoruz. Doğa, iklim, su, hayat bozuldu. İnsanları çileden çıkarmasınlar, bizi rahat bıraksınlar diye konuştu.Seniye Özkaya da 'Doğamın bozulmaması için HES istemiyorum. Biz bu doğada yaşıyoruz, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Benim her şeyden önce nefes alabilmem için bu doğaya, suya ihtiyacım varö ifadelerini kullandı.