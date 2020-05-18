RİZE Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor - Son Dakika

RİZE Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor

Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyorDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda 2020 yılı hasat sezonu yarın açılıyor.

Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda 2020 yılı hasat sezonu yarın açılıyor.

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, düzenlediği basın toplantısında 2020 yılı yaş çay sezonunun yarından itibaren açılacağını duyurdu. 11 bin çalışanlarıyla kampanyaya hazır olduklarını ifade eden Alim, koronavirüs nedeniyle 44 maddelik eylem planı oluşturduklarını belirterek 'Koronavirüsten dolayı fabrikalarda birçok çalışmalar ve yenilikler yapıldı. 44 maddelik bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planında alınması gereken tüm önlemler mevcuttur. Çay alım yerlerinde de benzer önlemler alınıyor. Bu sene çay eksperlerimizi, erken işe başlattık. Çünkü üreticilerimizin, alım yerlerine gelecekleri saatlerle ilgili çalışmalar yaptılar. Bu şekilde alım yerlerindeki yoğunluğu da azalmış olacağız. Herkesin randevusu belli, üreticilerimizin bu kurallara uyması gerekiyor. Yine kamyonlarla yaş çay çekilirken, hiçbir kamyon şoförü maskesi olmadan fabrikanın içine giremeyecek. Yine maskesi olsa da fabrikanın içindeki sosyal alanlarda dolaşmayacak. Eskiden yemekhaneden yemek yiyorlardı ancak bu sene buna izin vermeyeceğiz. Dışarıda çalışan eksperlerimiz de yemekhaneden faydalanamayacak. Yemekhanelerdeki masalar da bir buçuk metre mesafede olacak ve masalarda 1 veya 2 kişi oturacak. Bu kapsamda sadece çalışanımız değil bayilerimiz için de bazı değişiklikler yapmıştık. Satmış olduğumuz çay karşılığı verecekleri paranın bir kısmını birer ay ötelemiştik. Ancak bu süreç mayıs ayından itibaren normal seyrine döndü' dedi.

'63 BİN TONLUK BİR STOKLA KAMPANYAYA GİRECEĞİZ'

Kuru çay satışlarının son yılların en üst seviyesinde seyrettiğine dikkat çeken Alim, 42 bin tonun üzerinde bir satış olduğunu belirterek, '20 Mayıs itibariyle 63 bin tonluk bir stokla kampanyaya gireceğiz. Bu stok yılların en düşük seviyesidir. Bu noktada çay alımında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hayrat Fidanlığı ve Çay Araştırma Enstitüsü'nde bazı yenilikler var. Çay Araştırma Enstitüsü'nü, Hayrat Fidanlığı'na taşıma ihtiyacı duyduk ve en kısa zamanda taşıma işlemi olacak. Bu şekilde çalışmalar da daha sağlıklı yürütülecek. Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nü de daha sağlıklı hizmet vermesi için paketleme fabrikamızın içine taşıdık. Çay satış mağazalarımızın birincisi genel müdürlük bahçesinde, ikincisi Tirebolu'da, üçüncüsü de Kemalpaşa'da açılıyor. Bunların da günlük satışı 10 bin liranın altında kalmıyor' ifadelerini kullandı.

'650 BİN TON ÇAY ALMAYI PLANLIYORUZ'

Alim, 2017 yılında 525 bin ton, 2018'de 732 bin ton, 2019'da da 750 bin ton yaş çay alındığını hatırlatarak, 'Bu yıl da bizim almamız gereken kota 650 bin ton civarındadır. Ancak üreticin mağduriyetini engellemek için en kadar alabilirsek alacağız. Kimseyi mağdur etmeden almamız gereken çayı alacağız. Üreticilerimizin, işi aceleye getirmeden bir anda çayı toplamaması gerekiyor. Bu durum çaya da zarar verir. Acele etmeden günlük kotamız neyse ona göre çalışalım. Çaykur'un günlük kotası 9 bin 100 tondur, bunun üzerine çıkınca çayı işleyemeyeceğiz ve çay yanacak, mille servete yazık olacak. Günlük kota neyse o kadar toplanmalıdır. Bu şekilde çayın tamamını alacağız. Çayın en güzel bekleyeceği yer tarladır. En az 3 gün çay toplama randevusu var, her aile kendi çayını toplayabilecek. Çay alımında bir sıkıntı olmayacak. Bu yıl ki yaş çay kotamız 600 kilo olacaktır, bu da son yılların en büyük kotasıdır. Geçen sene 750 bin ton çay aldık, 140 bin ton kuru çay ürettik. Yılbaşı stokumuz 120 bin ton civarındaydı. Bugünkü stokumuz 63 bin ton civarında. Bu çay satılmasaydı kotayı 600 kilo yapamazdık. Koronavirüs nedeniyle tarihinde görülmemiş 40 bin ton çay satıldı' diye konuştu.

RİZE Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor

Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor - Son Dakika

Son Dakika

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü         
16:23
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi         
15:42
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu         
15:24
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor         
15:23
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi         
15:22
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı         
15:16
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 18:37:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: RİZE Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]