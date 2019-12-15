Rize düğün salonundan şampiyonluğa uzandılar - Son Dakika

Düğün salonundan şampiyonluğa uzandılar

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 3 ay önce spor salonuna dönüştürdükleri 750 metrekarelik düğün salonunda antrenmanlara başlayan Çayeli Sportif Faaliyetler Kulübü Kick Boks branşı sporcularından biri bölge şampiyonu oldu, 5'i ise il birinciliği elde etti. Kısa sürede 200 sporcuya ulaşan kulübün yöneticileri, çocuk ve gençleri sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, başarılı sporcular olarak yetiştirmek için çalışıyor.

Çayeli ilçesinde kurulan Çayeli Sportif Faaliyetler Kulübü, çocuk ve gençlerin sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, spor yapmalarını olanak sağlamak için çalışma başlattı. Belediyeye ait düğün salonu olarak kullanılan 750 metrekarelik alanı kiralayan dernek yöneticileri, spor salonuna çevirdikleri alanı desteklerle kick boks, boks ve muaythai sporu için uygun hale getirdi. Kısa sürede 200 sporcu sayısına ulaşan dernekte Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ergül Çakmakçı ile antrenör İlyas Koyuncu, çocuk ve gençlere eğitimler vermeye başladı. Ailelerinin de izlediği antrenmanlarla sıkı bir çalışma programı uygulayan kulüp sporcuları, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Giresun'da yapılan bölgesel şampiyonada 57 kiloda Doğukan Sandıkçı Kick Boks şampiyon oldu. Trabzon'daki bir diğer şampiyonada ise 5 sporcu il birinciliği elde etti.

'İNANDIK VE BAŞARDIK'

Çayeli Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı, Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ergül Çakmakçı, düğün salonu olarak kullanılan alanı spor salonuna dönüştürdüklerini belirterek Arkadaşlarımız ve büyüklerimizin desteği ile inandık ve başardık. Özellikle kaymakamımız ve hayırsever iş adamı Mehmet Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Şu anda 200'e yakın sporcumuz var. Bu sayı daha da artacaktır. Çayeli halkının bizimle olduğunu biliyoruz. Biz de çocukları ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapmalarına olanak sağlıyoruz dedi.

Antrenör İlyas Koyuncu da spora ve sporcuya önem veren herkese çok teşekkür ettiklerini belirterek, Salonumuzda çocukları ve gençleri örnek ve başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz diye konuştu.

SPORCULAR İSTEKLİ

Sporcu Enes Koyuncu başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğini belirterek İnşallah gelecekte iyi bir sporcu olacağım dedi. Doğukan Sandıkçı ise Küçük bir salonda başladık, sonrasında bu salonu açtık. Bir süre önce bölge şampiyonu oldum ve altın kemer kazandım. Gurur duydum. İnşallah daha çok şampiyonluklar kazanacağım diye konuştu. Melisa Güler de, Kırıkkale'den üniversite kazandım ve buraya geldim. 10 senedir bu sporun içindeyim. Rize'ye okumak için geldim ve burada Ergün Hoca ile tanıştım. Dünya ve Avrupa Şampiyonasında milli takımda ülkemizi temsil ettim. 2 yıldır milli takımda dövüşüyorum. Türkiye'de 6 şampiyonluk elde ettim. Türk bayrağını göğsümde taşıdığım için çok gururluyum, Allah herkese bu bayrağı göğsünde taşımayı nasip etsin dedi.