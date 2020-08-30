Dükkanını heyelanda kaymasın diye halatla bağladı
Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde bakkal işletmecisi Oktay Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını halatla cami kolonuna bağladı.
Büyükköy beldesinde bakkal işletmecisi Oktay Özdemir'in işyerinin altında heyelan meydana geldi. Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını halatla cami kolonuna bağladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
Dükkanı camiye iple bağladığı anlar
Haber: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:51 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › RİZE Dükkanını heyelanda kaymasın diye halatla bağladı - Son Dakika