Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor

31.03.2021 09:40

Edinilen son dakika haberine göre TÜRKİYE'de çayın yetiştirildiği Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde çay bardağı anıtı inşa ediliyor.

TÜRKİYE'de çayın yetiştirildiği Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde çay bardağı anıtı inşa ediliyor. Dünyanın en büyük çay bardağı olacağı belirtilen anıt için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Türk çay kültürünün sembolü ince belli çay bardağını işlevsel bir duruma getirdik, daha şimdiden dikkat çekmeye başladı" dedi.

Rize Ticaret Borsası'nca hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak çarşıda Türk çayı tanıtılacak. Her çeşit çayın tadımının yapılacağı çay evleri, satış reyonları ile birlikte Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğelerinde yer alacağı çarşıda, 30 metre yüksekliğinde ince belli çay bardağı anıtı inşa ediliyor. 7 katlı çay bardağı anıtının içerisinde çay müzesi, çayın topraktan bardağa serüvenini anlatan 13D çay sineması ve seyir terası yer alacak. Dünyanın en büyük çay bardağı olacağı belirtilen anıt için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak. İnşaat aşamasında bile ilgi gören anıtı görmeye gelenler, selfie yapıp, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu arada, dünyada, sadece İran'da 9 metre yüksekliğinde bir çay bardağı anıtının bulunduğu ifade edildi.

'İNCE BELLİ ÇAY BARDAĞI BİNAMIZ DİKKAT ÇEKTİ'Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çay Çarşısı projesinde daha şimdiden çay bardağı şeklindeki binanın dikkat çektiğini söyleyerek, "Tamamlandığında dünyanın en büyük çay bardağı olacak. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yapı için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurumuzu yapacağız. Her şehir, her ülke ürünleri ile beraber belli sembollerle ortaya çıkar. Biz bundan esinlendik. Öz değerimiz Türk çay kültürünün sembolü olan ince belli bardağımızı burada işlevsel bir duruma getirdik" dedi.'AĞUSTOS BAŞINDA MİSAFİRLERİMİZE AÇILACAK'Erdoğan, Çay Çarşısı Projesi ile Karadeniz Bölgesi'nin ekmek teknesi olan çaya turizm değeri katacaklarını belirterek, "Turistler buraya geldiğinde Rize ile ilgili her şeyi görebilecekler. Rize çayından feretiko bezine, atmacasından simidine kadar burada tanıtılacak. Rize'ye ait tüm ürünlerinde satışı yapılacak. Şu anda yüzde seksen seviyesini geçmiş durumdayız. Ağustosun başında hizmete açmayı planlıyoruz. İnce belli bardağımızı burada işlevsel bir duruma getirdik. Bardağın içerisinde 1'inci katta çayın bütün aşamalarını yaşattıracak 13D sinema sistemi olacak. Kokusu ile tadıyla, topraktan bardağa gelinceye kadar olan süreci yaşayarak görecekler. Çay Müzesi, seyir terası olacak. Rize'yi anlatan kemer köprü, taş değirmen gibi öğelerle alan işlenecek. 6 tane kafeterya olacak, her biri o bölgenin çayını o bölgenin suyu ile demleyip ikram edecek. Rize'nin yöresel yemekleri ikram edilecek. Bu bölgede üretilen her çeşit çayın satışı yapılacak" diye konuştu.SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRÜYORDev çay bardağı inşaatı şimdiden sosyal medyada ilgi görüyor. Kent sakini Halilcan Ocak, "İnce belli bardağımızın inşasını biz de ilgiyle izliyoruz. 30 metre çay bardağı devasa bir şey. Yapım aşamasında bu kadar ilgi çektiyse bittiğinde çok daha dikkat çekecektir" dedi.

Mert Kaçar da, "Çay Rize'nin sembolü, çay bardağı şeklindeki bu yapı Rize'nin simgesi olacak. Biz çaysız yaşayamayız. İnce belli çay bardağımızla dikkat çekerek çay içirmeye devam edeceğiz. Daha şimdiden sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Bu devasa bardak Guinness Rekorlar Kitabı'na girer diye düşünüyorum" diye konuştu.


Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor
Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor

Guinness Rekorlar Kitabı, Türk, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de yükseliyor - Son Dakika


Son Dakika

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