RİZE 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişi kamerada - Son Dakika

?Dur? ihtarına uymayarak kaçan 3 kişi kamerada

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma görevlilerinin 'dur' ihtarına uymayan 3 motosikletli şüpheli, kovalama sonucu yakalandı. Şüphelilerin motosikletlerini askerlerin üzerine sürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, 7 Haziran'da, Çamlıhemşin ilçesi Behice köyündeki jandarma kontrol noktasında meydana geldi. Ardeşen ilçesinden Çamlıhemşin ilçesi yönüne giden plakaları olmayan 3 motosikletli görevlilerin 'dur' ikazına uymayarak, kaçtı. Şüphelilerden biri kaçarken, görevlilere parmak işareti yaptı. Jandarma ekiplerinin kovalaması sırasında Y.E.Y. motosikleti ile düşerek yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan O.Y. ile B.Y.?de bir süre devam eden takip sonucu yakalandı. Jandarma görevlilerine direnen şüpheliler gözaltına alındı. Bu sırada bir jandarma görevlisi de yaralandı. 3 şüpheli hakkında 'taksirle yaralanma, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından soruşturma başlatıldı, toplamda 20 bin 250 TL para idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin motosikletlerini askerlerin üzerine sürdüğü anlar ise kameraya yansıdı.