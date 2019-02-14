Rize Emniyet Müdürlüğü'nden Sahte Hesap Uyarısı

Rize Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada açılan "Rize Polisini Destekleyenler" adlı hesabın kurumlarıyla bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

Rize Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada açılan "Rize Polisini Destekleyenler" adlı hesabın kurumlarıyla bir ilgisinin olmadığını bildirdi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, internet ortamında "https://www.facebook.com/RizePolisi/" adresinde bulunan "Rize Polisini Destekleyenler" adlı hesabın İl Emniyet Müdürlüğü ile herhangi bir ilişiği bulunmadığına işaret edildi.



Bu adres üzerinden yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Kendisini polis veya kamu görevlisi gibi tanıtarak veya kurumumuzla ilişiği olduğunu söyleyerek asılsız haberlerle menfaat elde etmek isteyen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gerekli adli soruşturma açılacaktır." ifadesine yer verildi.

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