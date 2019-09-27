Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı
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Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:19 Kaynak: AA
Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.
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