Son Dakika Haberleri: Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı
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Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

1 saat önce

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

Altuğ Verdi, Aralık, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:19 Kaynak: AA
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