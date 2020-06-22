Rize Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki hizmet binasının açılışına, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağ ile davetliler katıldı.
Kurban kesiminin ardından İl Müftüsü Naci Çakmakçı dua yaptı. Davetliler açılış sonrasında yeni hizmet binasını gezdi.
Gökduman, yeni hizmet binasının hizmet kalitesini de artıracağını söyledi.