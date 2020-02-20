Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen... - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen...

6 saat önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen yeni bilgiler ışığında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen..., System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen yeni bilgiler ışığında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 1 şüphelinin halen cezaevinde olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Altuğ Verdi, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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