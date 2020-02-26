RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA (1) - Son Dakika

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RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA (1)
6 saat önce
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.
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