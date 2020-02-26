RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA (1) - Son Dakika

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA (1)

6 saat önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA (1), System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.


- İstanbu
Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 04:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]