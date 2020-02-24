Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı... - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı...

6 saat önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı..., System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da tutuklandı. - İSTANBUL

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Altuğ Verdi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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