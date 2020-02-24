Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı... - Son Dakika

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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı...
6 saat önce
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da tutuklandı. Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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