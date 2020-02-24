Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

" CİNNET HALİ İLE AÇIKLANAMAZ "

Savcılığın mahkemeye sevk yazısında, s¸üphelinin 11 Aralık 2018 tarihinde Rize I·l Emniyet Mu¨du¨ru¨ S¸ehit Altugˆ Verdi'yi şehit ettiği, asıl hedefinin s¸ehit mu¨du¨r oldugˆu, soğukkanlı tavrının cinnet hali ile ac¸ıklanamayacagˆı belirtildi.

" ORTAÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN ÖRGÜTLE BAĞI KOPMADI"

Sevk yazısında şüphelinin tüm davranışlarının soğukkanlı bir biçimde olduğu ifade edildi. Yazıda, "Şahsın ortao¨gˆretim do¨neminden itibaren o¨rgu¨tle bagˆının hic¸bir s¸ekilde kopmadıgˆı, bas¸ka hic¸bir yapıya ideolojik manada bir yakınlıgˆının bulunmadıgˆı, yine 2014 yılı ve darbe giris¸imi sonrasında o¨rgu¨t jargon ve so¨ylemleri dogˆrultusunda beyanlarda bulundugˆu tespit edildigˆinden s¸u¨phelinin o¨rgu¨t u¨yesi oldugˆunun sabit oldugˆu, is¸lemis¸ oldugˆu cinayeti o¨rgu¨tsel talimat ile is¸leyip is¸lemedigˆi tam olarak ispat edilememis¸ olsa da s¸u¨phelinin o¨rgu¨t u¨yesi oldugˆu halde bu eylemi gerc¸ekles¸tirdigˆinin ispatlandıgˆı" belirtildi.

" TERÖR ÖRGÜTLERİ AÇISINDAN 'YALNIZ KURT' OLARAK TABİR EDİLEBİLİR "

Şüpheli Sarıcaoğlu'nun profilinin değerlendirildiği sevk yazısında, "Tero¨r o¨rgu¨tleri ac¸ısından 'yalnız kurt' olarak tabir edilebilecek veya o¨rgu¨te yo¨nelik adli idari sorus¸turmalar sebebiyle radikalles¸mis¸ o¨rgu¨t mensubu oldugˆunun degˆerlendirildigˆi veya o¨rgu¨t tarafından bu gu¨ne kadar kamufle edilen o¨rgu¨tsel bilinen bagˆlantıları en alt du¨zeyde tutulan gizlenme ve renklenme konusunda faaliyet yu¨ru¨ten Karlov suikastı ve benzeri eylemlerde intihar eylemi yapmaya dahi tes¸ebbu¨s edebilecek, bu as¸amaya kadar des¸ifre edilmemis¸ bir hu¨creye mensup bir kis¸i olabilecegˆi degˆerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AĞABEYİNİN İFADESİNE YER VERİLDİ

Şüphelinin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da ifadesine yer verilen yazıda, şüphelinin üniversite hazırlık ve üniversite döneminde FETÖ'ye ait dershanelerde eğitim gördüğü, evlerinde kaldığı, bu yapıya şüpheliyi kendisinin yönlendirdiğini,17-25 Aralık olayları sonrasında şüpheli ile yaptığı görüşmelerde ve örgütsel bağını devam ettirdiğini düşündüğünü, kardeşinin yapı olarak sakin huylu bir şahıs olduğunu, cinayet olayında iddia edildiği gibi cinnet haliyle veya anlık parlama ile eyleme girişmiş olmayacağını ifade etti.

EŞİNİN FETÖ İLE İRTİBATLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüphelinin eşi Semihan Sarıcaoğlu'nun sevk yazısında yer alan ifadesinde eşinin FETÖ ile irtibatlı olduğunu, Ardahan ve Rize'de eşinin ısrarıyla örgüt toplantılarına katıldığı, şüphelinin de sohbet toplantılarına katıldığını söylediğine yer verildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdikten sonra şüpheli Sarıcaoğlu'nun "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da tutuklandığı belirtildi.

12 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Öte yandan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişi de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

- İstanbul