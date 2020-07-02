Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi.

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Hakim Adem Amaç başkanlığındaki Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile tanık olarak dinlenen O.Ü, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe ile sanığın avukatı da hazır bulundu.

Tanık O.Ü, ifadesinde sanığın kendisine önce başka bir cemaatten olduğunu, kendisi ile yakınlaşmasının ardından FETÖ ile bağlantılarını anlattığını söyledi.

Tanık, sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ dershanesinde okuduğunu, yayın kuruluşlarını dinlediğini kendisine aktardığını vurgulayarak, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye 15 Temmuz olaylarında FETÖ'cülere kötü muamele yaptığı için kızgın olduğunu söylediğini anlattı.

Sanığın akıl sağlığını bozuk göstermek için bazı yollar denediğini kendisine anlattığını belirten tanık O.Ü, "Sanık bir seferinde bana gece rüyasında Fetullah Gülen'i gördüğünü ve kendisine 'Sen bu dünyada küfeni doldurdun.' diye konuştuğunu anlattı. Kendisini FETÖ üyesi gibi göstermek isteyenlere karşı 2007-2008 yılında başka bir cemaat grubunda çektirdiği fotoğrafları göstereceğini anlattı. Hatta sanık akıl sağlığı bozuk olduğu yönünde rapor alabilmek için çeşitli planları olduğunu söyleyerek benden psikoloji kitabı getirmemi istedi. Sonra bunu yapmadık." dedi.

Tanık, sanığın kendisi ile aynı cezaevinde kaldığı süre içerisinde kendisinden polis mesleki bilgileri ve polislerin kullandığı yüz tanıma sistemi ile ilgili bilgi isteyen DHKP-C örgüt üyelerine bilgi verdiğine tanıklık ettiğini savundu.

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tanığın anlattıklarının belli bir bölümünün ifade dosyasında zaten var olan bilgiler olduğunu, örgütün yurdunda kaldığını, yayınlarını Ergenokon-Balyoz davaları sürecinde dinlediğini daha önce anlattığını, dershanelerinin eğitim programlarını kendisinin de eğitim amacı ile indirdiğini ve izlediğinin dosyada olduğunu söyledi.

Verdi ailesinin avukatı Peçe ise "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2020-2024 sayılı soruşturma sonucu beklensin. 6 klasörden oluşan dosyayı incelemek için biz de ek süre talep ediyoruz. Sanığın tutukluluk hali devam etsin." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın örgüt üyeliği suçunun akıbetinin soruşturulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da izledi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahkeme heyeti ve katılımcılar maske taktı.

Altuğ Verdi, Yiğit Can, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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