Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, "Genel olarak baktığımızda Rize gerçekten asayiş anlamında yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir ilimiz." dedi.

Gökduman, Emniyet Müdürlüğü sosyal tesislerinde bir araya geldiği gazetecilerden emniyetle olan ilişkileri, talepleri, basının sorunları ve çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.

İlin sorunları hakkında gazetecilerle görüş alışverişinde bulunan Gökduman, Rize'nin huzurlu bir il olduğunu söyledi.

Gökduman, 2019 yılında Rize'de terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile narkotik olaylarına karışan 6 bin 710 kişi, adli makamlarca haklarında yakala emri tanzim edilen 916 kişi olmak üzere toplam 7 bin 626 kişinin yakalandığını, bunlardan 571'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını belirtti.

Asayiş olaylarına bakıldığında 2019 yılı içerisinde Rize'de sadece bir cinayet meydana geldiğini ifade eden Gökduman, şunları kaydetti:

"895 kasten yaralama olayı meydana gelmiş. Bunların 14'ü silahlı yaralama. Kamuoyunda genel bir algı var. Karadeniz'de ve Rize'de çok sayıda adam yaralama, adam öldürme var gibi bir algı var ama bu yanlış bir algı. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor zaten. Bir yıl içinde sadece bir cinayet var. Genel olarak baktığımızda Rize gerçekten asayiş anlamında yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir ilimiz."

Gökduman, huzuru sağlamak için Rize'nin giriş yönlerinde 24 saat esaslı uygulamaları olduğunu belirterek, "Alipaşa, Fındıklı uygulama noktası bir de İkizdere'de uygulama noktalarımız var. Buralarda günün 24 saati ilimize girip çıkan araç ve şahıslar kontrol ediliyor ve aramalar yapılıyor. Daha sonra yollarına devam etmeleri sağlanıyor." diye konuştu.