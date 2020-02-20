Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme - Son Dakika

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Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme
8 saat önce
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen yeni bilgiler ışığında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen yeni bilgiler ışığında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 1 şüphelinin halen cezaevinde olduğu tespit edildi.
(İHA)
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