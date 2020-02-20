Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme

8 saat önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen yeni bilgiler ışığında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme, System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen yeni bilgiler ışığında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 1 şüphelinin halen cezaevinde olduğu tespit edildi.

(İHA)

Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çay üretimiyle özdeşleşen Rize, en çok çay ithal eden ilimiz oldu
Köy okulunun maskotu olan köpek Fındık rahatsızlandı Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:11:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]