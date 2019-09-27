Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun ilk duruşması tamamlandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılanmasına bugün başlanırken, ilk duruşması tamamlandı.



Rize Ağır Ceza Mahkemesinde Ağır Ceza Başkanı Adem Amaç başkanlığındaki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanığın avukatı Mehmet Şentürk olay esnasında ve sonrasında yaşananların etkilemiş olabileceği gerekçesiyle sanığın ilgili sağlık kuruluşlarından akıl sağlığı ile ilgili rapor alınmasını talep etti.



Sanık polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, son cümlesinde "Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.



Sanık ilk sorgusunda şehit emniyet müdürünün olay sırasında silahından tuttuğu ifadesinin hatırlatılması üzerine duruşmada ise "Görmedim sadece öyle bir şey hissettim. Sorguda yönlendirildiğimi düşünüyorum. Görmedim hissettim" dedi.



Rize Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davaya katılmayan tarafların zorla getirilmesine, sanığın akli sağlık raporu için Adli Tıp Kurumuna sevkine ve sanığın tutukluğunun devamına karar verildi. Mahkeme 21 Kasım 2019 günü saat 15.00'e ertelendi. - RİZE