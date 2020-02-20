Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılandığı davada ihbar mektubu gönderen hükümlünün dinlenmesine karar verilerek, duruşma 9 Nisan'a ertelendi.

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılandığı davada ihbar mektubu gönderen hükümlünün dinlenmesine karar verilerek, duruşma 9 Nisan'a ertelendi.


Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın üçüncü duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık avukatı Mehmet Şen, olayda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat, koruma memuru Yiğitcan Köksal ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ağabeyi Ertunç Verdi katılırken, tutuklu sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtası ile katıldı. Duruşmada sanığın TCK 32. maddesi kapsamında ceza ehliyeti olup olmadığı yönündeki rapor okunarak, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.


"Örgütle herhangi bir ilgim yok"


Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini isteyerek, kendisinin herhangi bir terör örgütü ile alakası olmadığını iddia etti. Sanık Sarıcaoğlu, "Avukatlarımla henüz görüşemediğim için yazılı savunmamı hazırlayamadım. Kendisiyle görüştükten sonra savunmada bulunacağım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sonucu beklenebilir ancak bir örgütle herhangi bir ilgim yoktur" dedi.


Katılanlar vekili Avukat Nurullah Yıldız, "Soruşturma evresinde soruşturmanın daha detaylı yapılması talebimiz vardı. Zira meydana gelen olay adi bir öldürme kapsamında düşünülemez. Zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada da örgüt faaliyeti kapsamında yapıldığının tespit edildiğini duyuyoruz. Yine iddianame bu haliyle eksiktir. Özellikle mahkeme tarafından suç duyurusunda bulunulsun ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianamenin yazılması halinde o da bu dava ile birleştirilsin" diye konuştu.


Avukat Yıldız, olaya ilişkin 6 sayfalık ihbar mektubu gönderen Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü O.Ü.'nün de ciddiye alınması gerektiğini söyledi.


Mahkeme heyeti, güvenlik kamera görüntülerinin birer örneklerinin alınmasına, ihbar mektubu niteliğinde yazı gönderen O.Ü.'nün SEGBİS vasıtası ile bir sonraki duruşmada dinlenmesine ve ihbar mektubunun aslının adli emanete alınarak bir örneğinin dosyaya konulmasına, İstanbul 4. ATK İhtisas Kurulundan sanığın akıl sağlığına dair raporun dönüşünün beklenmesine karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 9 Nisan'a ertelendi. - RİZE

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:11:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]