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RİZE EN RENKLİ YAYLAYA ZİYARETÇİ AKINI

35 dakika önce

RİZE'nin İkizdere ilçesinde rengarenk çiçeklerin açtığı deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki Cimil Yaylası, ziyaretçilerini büyülüyor.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde rengarenk çiçeklerin açtığı deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki Cimil Yaylası, ziyaretçilerini büyülüyor.
İkizdere ilçesinde termal kaplıcalar ve şelaleler ile çamla kaplı ormanlık alandan geçilerek ulaşılan rengarenk çiçeklerin açtığı Cimil Yaylası, ziyaretçilerini büyülüyor. Tabiat harikası olarak nitelendirilen deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki renkli yayla, doğaseverlerin akınına uğruyor. Taş ve ahşap evlerin yer aldığı yaylaya çıkanlar, eşsiz manzaranın keyfini sürüyor, selfie yaparak fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler civardaki Faso, Hostaval ve Cimil şelalelerini görmek imkanı buluyor.
Cimil Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Aşar, yaylalarında yaz aylarında bin bir çeşit çiçeğin açtığını belirterek Yaylamız bitki örtüsü ile büyüleyicidir. Yaylamızda bin bir çeşit çiçekler var. Herkes gelsin, görsün. Yaylamız çok güzel dedi.
Yaylayı ziyarete gelen Alaeddin Turanlı da yaylada inanılmaz güzelliklerin bulunduğunu belirterek 'Bitki çeşitleri ve su kaynakları açısından her insanın görmesi gereken bir yer. Turizm açısından bu çeşitliliği bütün dünyaya göstermek gerekir. İnanılmaz farklı renklerde bitki çeşitliliğini görme şansımız oldu. Daha önce bu kadar güzel bir yayla görmedim.ö dedi.
Yaylaya Kastamonu'dan geldiklerini belirten Kazım Cevahir, de 'Ben bu yaylaya her zaman geliyorum. Burası çok güzel bir vadi. Çok yaylalara gittim, çok yerler gördüm, fakat bu Cimil Yaylasının çiçek yapısı çok yerlerde yok diye konuştu.
Turizmci Hayri Yıldız ise Cimil Yaylasına hayran kaldım. Hiç bir yaylaya benzemiyor. Buranın doğası, güzelliği ve havası mükemmel. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bu duygu anlatılmaz bir şey, herkesi buraya davet ediyorumö dedi.
RİZE EN RENKLİ YAYLAYA ZİYARETÇİ AKINI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
İkizdere, Güncel
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