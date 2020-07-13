Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu kapanan Rize-Erzurum kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu kapanan Rize- Erzurum kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

İkizdere ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine İkizdere Deresi taştı.

Derenin getirdiği taş ve kaya parçalarının taşındığı Rize-Erzurum kara yolunda hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Yağış sebebiyle bölgedeki tarım arazilerinde de hasar meydana geldi, bazı dükkanlar ise küçük çaplı su baskınına uğradı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları, 20 ekibin 10 saatlik çalışması sonucu yolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açtı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanın ardından ulaşıma kapanan Rize–Erzurum kara yolunun, ekiplerce yürütülen yoğun çalışmalar sonucu çift taraflı ve kontrollü olarak ulaşıma açıldığı belirtildi.

Sağanağın bölgede etkisini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Halen yer yer etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli-Kaptanpaşa yolu ulaşıma kapanmış olup, bahsi geçen yolun açılabilmesi için Karayolları ekiplerince gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

İkizdere, Jandarma, Erzurum, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:07 Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
22:07
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 00:17:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]