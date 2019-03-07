Son Dakika Haberleri: Rize Eşi İçin Yola Çıktı; Çeteyi Çökertip, 70'e Yakın Türk'ü Cezaevinden Kurtardı-Ek

Rize Eşi İçin Yola Çıktı; Çeteyi Çökertip, 70'e Yakın Türk'ü Cezaevinden Kurtardı-Ek

2 saat önce

Rize Eşi için yola çıktı; çeteyi çökertip, 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı-EK(Tür: Yurt)

Rize Eşi için yola çıktı; çeteyi çökertip, 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı-EK

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:03 Kaynak: DHA

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