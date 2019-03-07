Rize Eşi İçin Yola Çıktı; Çeteyi Çökertip, 70'e Yakın Türk'ü Cezaevinden Kurtardı-Ek
2 saat önce
Rize Eşi için yola çıktı; çeteyi çökertip, 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı-EK(Tür: Yurt)
Rize
Eşi için yola çıktı; çeteyi çökertip, 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı-EK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:03 Kaynak: DHA
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Eşi İçin Yola Çıktı; Çeteyi Çökertip, 70'e Yakın Türk'ü Cezaevinden Kurtardı
Eşi İçin Yola Çıktı, Çeteyi Çökertip 70 Türk'ü Cezaevinden Kurtardı
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