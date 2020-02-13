Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı operasyonu - Son Dakika

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı operasyonu

6 saat önce

Rize'de iki yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Rize ve Trabzon'un da bulunduğu 7 ilde operasyon başlatıldı.

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı operasyonu, System.String[]

Rize'de iki yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Rize ve Trabzon'un da bulunduğu 7 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında polis müdürünün öldürülmesi olayını azmettirdikleri iddiasıyla halen 9'u aktif görev yapan polis olmak üzere farklı meslek gruplarından 27 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından operasyon başlatıldı. Operasyonda Rize'de ve Trabzon'da birer aktif polis memuru, suikasti gerçekleştiren İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi S.S.'nin de aralarında olduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların içinde daha önce FETÖ'den ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu belirtilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.


Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık 2018 tarihinde, görev yerindeki değişiklik için 'tayini' bahane ederek Rize Emniyet Müdürlüğündeki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamına girip polis müdürü ile bir süre görüşmüş, aldığı cevabın ardından dışarı çıkarak silahla geri dönmüştü. Makam odasına girmeden önce teslim ettiği silahını çıkışta teslim alınca koşarak tekrar girdiği odada önce Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etmiş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi kurşunlar yağdırarak şehit etmişti. Suikastın ardından polis memuru Sarıcaoğlu, daha sonra yöneldiği ve bacağından vurduğu koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından vurularak yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.


Öte yandan suikastla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırganın el konup incelemeye alınan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesapları üzerindeki incelemelerden suikasta ışık tutacak delillere ulaşıldığı öğrenildi. - RİZE

Altuğ Verdi, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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