Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastının sırları açığa çıkıyor - Son Dakika

İki yıl önce görevi sırasında Rize'de makam odasında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polis müdürünün öldürülmesi olayını azmettirdikleri iddiasıyla halen 9'u aktif görev yapan polis olmak üzere farklı meslek gruplarından 27 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından operasyon başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre; 2018 yılında Rize'de makam odasında silahlı saldırıyla uğrayarak şehit olan Rize eski Emniyet Müdürü Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın sağladığı istihbarat doğrultusunda savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9'u aktif görev yapan 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Yakalama kararı çıkarılan polislerin, eski polis müdürünün öldürülmesi olayını azmettirdikleri iddiasıyla arandıkları öğrenildi.

İKİ YIL ÖNCE YAŞANAN MENFUR SALDIRININ GEÇMİŞİ

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık 2018 tarihinde, görev yerindeki değişiklik için 'tayini' bahane ederek Rize Emniyet Müdürlüğündeki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamına girip polis müdürü ile bir süre görüşmüş, aldığı cevabın ardından dışarı çıkarak silahla geri dönmüştü. Makam odasına girmeden önce teslim ettiği silahını çıkışta teslim alınca koşarak tekrar girdiği odada önce Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etmiş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi kurşunlar yağdırarak şehit etmişti. Suikastın ardından polis memuru Sarıcaoğlu, daha sonra yöneldiği ve bacağından vurduğu koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından vurularak yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

DELİLLER CEP TELEFONUNDA

Suikastla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırganın el konup incelemeye alınan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesapları üzerindeki incelemelerden suikasta ışık tutacak delillere ulaşıldığı öğrenildi. Saldırının, terör örgütü FETÖ'nün üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedilirken, eylemi planlayarak örgüt üyesi polisi yönlendirdikleri iddia edilen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul merkezli Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda polisin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin içinde ihraç edilen emniyet mensupları, araştırma görevliler, doktor ve öğretmenler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polislerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği ve sorguya alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

(Sadık Kahraman/İHA)