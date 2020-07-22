RİZE Fındıklı'da sokak hayvanları için gönüllüler çay topladı - Son Dakika

Fındıklı'da sokak hayvanları için gönüllüler çay topladı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde yörede 'meci' olarak bilinen 'imece' usülü ile 150 kişinin katılımı ile çay hasadı yapıldı. Bir vatandaşın belediyeye bağışladığı 16 dönüm çay bahçesinde yapılan hasattan elde edilecek gelirle sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi inşa edilecek. Karadenizli ses sanatçıları da türkülerle çay hasadına destek verdi. Fındıklı'da belediye yörede 'meci? olarak bilinen 'imece' usülü ile hayvan rehabilatasyon merkezi inşaatı için çalışma başlattı. 'Fındıklı'da meci var' sloganıyla duyurusu yapılan yardım kampanyası ile bir araya gelenler, Osman Terzi'nin belediyeye bağışladığı 16 dönüm arazide çay topladı. Sabahın erken saatlerinde çay bahçesine giren yaklaşık 150 kişiye yöre sanatçıları da eşlik etti. Sanatçılar Hülya Polat, Selçuk Balcı, Birol Topaloğlu ellerine enstrümanları ile tarlaya girdi, türküler söyleyerek çay hasadı yaptı. Çay hasadından elde edilecek gelir, hayvan rehabilitasyon merkezi inşatında kullanılacak.

'GÜZEL BİR DAVET OLDU'

Bir yandan çay toplayıp bir yandan türkü söyleyen Hülya Polat, "Meci kültürünün hala yörede yaşatılıyor olması ve insanların bu davete katılması beni çok mutlu etti. Burada birbirini tanıyan tanımayan onlarca insan hayvanlar için yapılacak rehabilitasyon merkezine katkı sağlamak için buluştu" dedi.

Selçuk Balcı da, Güzel bir davet vardı. Buna kayıtsız kalmamak adına Çayeli'nde geldim. Burada insanların bir olup hayvanlara destek vermesi çok hoşuma gitti. Bir kez daha katılan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki katıldım?? diye konuştu. Sabah erken saatlerden vatandaşlarla beraber çay tarlasına giren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise, Hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı çay bahçesinde birinci sürgünü de meci yöntemiyle hasat etmiştik. İkinci sürgün içinde davetimizi yaptık. Daha yoğun bir katılımla ve sanatçılarımızın desteği ile hasadımızı yapıyoruz. Yardımlaşma geleneğinin genç, yaşlı, kadın, erkek hep beraber yaşatıldığını bugün burada görmüş olduk. Elde ettiğimiz gelir hayvan rehabilitasyon merkezimiz için kullanılacak?? dedi.