Rize gündem haberi | Şiddetli yağış Rize'yi etkisi altına aldı

Şiddetli yağış Rize'yi etkisi altına aldı

RİZE - Rize'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış derelerin debilerinin artmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Dün yapılan uyarının ardından bugün öğle saatleri itibariyle beklenen şiddetli sağanak yağış Rize'yi etkisi altına aldı. Tüm şehirde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Rize'nin Fındıklı İlçesi arılı deresinin debisi artarak karayolu eviyesine yanaştı. Ardeşen ilçesinde ise şiddetli yağış bazı bölgelerde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Gündoğan köyünde toprak kayması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolda iş makineleriyle yola inen toprağı kaldırmak için çalışma başlatıldı.