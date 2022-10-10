Rize gündem haberleri: Hayati Yazıcı, Rize'de: "Hiç Sorun Yok, Her Taraf Güllük Gülistanlık' Diyen Bir Tarzımız mı Var? Bir Hayat Pahalılığı Var. Dünya da Yaşıyor, Biz de...

GENÇAĞA KARAFAZLI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de; "Hiç sorun yok, her taraf güllük gülistanlık' diyen bir tarzımız var mı? Bir hayat pahalılığı var. Enflasyon… Bir sorun yaşıyoruz. Dünya da yaşıyor, biz de yaşıyoruz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dün Rize'de; partisinin il danışma meclisi toplantısına katıldı. Yazıcı, burada yaptığı konuşmada; şunları söyledi:

"Hiç sorun yok, her taraf güllük gülistanlık' diyen bir tarzımız var mı? Bir hayat pahalılığı var. Enflasyon… Bir sorun yaşıyoruz. Dünya da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Bu konuyla da iki şekilde mücadele ediyoruz. Yapmamız gereken yapısal faaliyetler neyse onu yapıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat esas. Cari fazlaya erişmek için. Bu doğrultu merkez olmak üzere, enstrümanlarımızı kararlı, titiz bir şekilde uyguluyoruz."

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile sekiz cemevinin açıldığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bektaşi, Alevilik ve cemevleri ile ilgili dört önemli alanda kamusal destek verilecek, açıklamayı Cumhurbaşkanımız paylaştı. İnanç önemli. İnsanın iç dünyası, manevi alanı… Orada huzur yoksa yaptığı faaliyetin bereketi olmaz. Başarısı da fazla olmaz. İnsan rahat olacak.

Alevi cemaatine mensup vatandaşlarımızın istek ve arzuları doğrultusunda, cemevlerinin elektrik ve su tüketimlerine ilişkin iyileştirme yapılacak. Cemevlerinde bulunan, 'dede' olarak nitelenen zevat isterse kadro tahsis edilecek. Cemevlerinin imarla ilgili alanda yer alması için ona uygun bir lejant belirlenecek. Dördüncüsü de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde; Alevi, Bektaşi ve Cemevleri Daire Başkanlığı oluşturulacak. Devletin yönetim şeması içerisinde, resmi şekilde yer almaları sağlanacak.

Biz sorunları böyle çözüyoruz, arkadaşlar. Bizim siyasetimiz kapsayıcıdır, kuşatıcıdır. Kapının arkasında bıraktığımız, halının altına terk ettiğimiz hiçbir sorun yok. Ama imkanlara göre ele alıyoruz. Paydaşlarla paylaşmak suretiyle, bu sorun alanlarındaki sorunları birlikte tasfiye ediyoruz. Bu Türkiye'nin gücüdür."