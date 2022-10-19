Rize gündem haberleri... Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Rize gündem haberleri... Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı yakalandı

19.10.2022 17:22
Rize gündem haberleri... Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı yakalandı

Gelen Rize haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Rize'de 7 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Rize'de 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Rize'de bazı adreslerde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı, 6 kişinin ise adli tahkikat kapsamında ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Operasyonda, örgüt finansmanında kullanıldıkları değerlendirilen 15 bin 900 lira, 10 bin 500 dolar, 50 avro, 23 gram altın, 1 bilezik, 1 altın lira ve incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Turgut Aslan, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize gündem haberleri... Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize gündem haberleri... Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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