RİZE'DE HEYELANDA BAHÇESİ ÇÖKEN OKULDA 14 AY SONRA EĞİTİM BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

RİZE'DE HEYELANDA BAHÇESİ ÇÖKEN OKULDA 14 AY SONRA EĞİTİM BAŞLADI

17.10.2022 12:36

RİZE'de bahçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle eğitim- öğretime ara verilen Elmalı köyündeki ilk ve ortaokulda, 14 ay sonra alınan tedbirlerin ardından yeniden derslere başlandı.

RİZE'de bahçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle eğitim- öğretime ara verilen Elmalı köyündeki ilk ve ortaokulda, 14 ay sonra alınan tedbirlerin ardından yeniden derslere başlandı. 16 metre yüksekliğinde 30 metre genişliğinde 2 kademeli duvar örülen, bahçesinin çevresi tel örgülerle çevrilen okulda öğrencilerle buluşan Vali Kemal Çeber 'Çocuklarımızın çok daha güvenli bir okulu ve çok daha geniş bir bahçeleri olduö dedi.

Geçen yıl 9 Ağustos'ta sağanak sonrası su baskınları ve heyelanların oluştuğu kentte merkeze bağlı Elmalı Köyü İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde çökme meydana geldi. Çöken istinat duvarı ile birlikte bahçesinde hasar oluşan okulda eğitim gören 35 öğrenci, Taşköprü İlkokulu'nda taşımalı sistemle eğitimlerine devam etti. Okulun çöken istinat duvarının yerine 16 metre yüksekliğinde 30 metre genişliğinde 2 kademeli duvar yapılırken, derenin kenarındaki okulun bahçesi ise tel örgülerle çevrilerek öğrencilerin güvenliği sağlandı. Okul, alınan tedbirlerin ardından yeniden eğitim öğretime açıldı. Yeni döneme de taşımalı eğitimle başlayan ve yeni öğrencilerle sayıları 43'e çıkan öğrenciler, okullarındaki çalışmaların sonra ermesi ile birlikte 14 ay sonra yeniden okullarına kavuştu. Okulun ilk gününde öğrencilerin yanında olan Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR OKULU VAR ?

Okul sahasında jeolojik çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Çeber, 'Yaşanan sağanak sonucunda bu okulun önünde büyük bir heyelan olmuştu. Burayı en sağlıklı şekilde yapabilmek için çalışmalarınızı yürüttük. Burada önce çok detaylı jeolojik etütler yaptık. Sadece kayan yer mi yoksa alanın bütününde mi bir risk var diye araştırma yaptık. Üniversitemizi de konuya dahil ederek tespitlerimizi gerçekleştirdik ve burada belki de Türkiye'de az örneği olabilecek bir duvar yaptık, onunla tedbir aldık. 2 kademeli bir duvar yapıldı. Yaklaşık 1,5 milyon TL'ye yakın bir maliyet oluştu. Çocuklarımızın çok daha güvenli bir okulu ve çok daha geniş bir bahçeleri oldu. Oldukça derin bir duvar var. Bu sayede okul bahçesi de yarı yarıya büyüdü. Geçen yıl öğrencilerimize başka bir okulda eğitim verdik, bugün itibarıyla da okulumuzu hizmete açtıkö dedi.

'RİZE'DE 13 KÖY YAŞAM MERKEZİ YAPTIK'

Rize'de 13 Köy Yaşam Merkezini hizmete açtıklarını belirten Vali Çeber 'Köy okullarını canlandırmak istiyoruz. Açabileceklerimizi yeniden nüfuslar buna el veriyorsa okulları açmak, hem taşımalı sistemin getirdiği risklerden çocukları korumak hem de köylerimizi yeniden canlandırmak istiyoruz. Henüz açamayacak okullarımızda da köy yaşam merkezleri adıyla bu okulları birer sosyal kültürel alana çevirme çabalarımız var. Rize'de 13 Köy Yaşam Merkezi yaptık. Sayıları artırma gayretindeyizö diye konuştu.

'OKULUMUZU YAPTILAR, ÇOK MUTLUYUM'

3'üncü sınıf öğrencisi Sefer Emin Çap da 'Okulumuzda heyelan olduğunda çok korktuk. Sonra eğitimimize başka bir okulda devam ettik. Şimdi okulumuzu yaptılar; çok mutluyum. Bahçemiz genişledi, 2 basketbol potamız oldu, çok daha güvenli bir hale getirildi dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu Antalya haberleri! Alanya Kalesi önündeki su altı kazılarında Roma dönemine ait tersane bulundu Antalya haberleri! Alanya Kalesi önündeki su altı kazılarında Roma dönemine ait tersane bulundu Artvin haberi... Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor Artvin haberi... Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor
Kaynak: DHA

Rize, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RİZE'DE HEYELANDA BAHÇESİ ÇÖKEN OKULDA 14 AY SONRA EĞİTİM BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: RİZE'DE HEYELANDA BAHÇESİ ÇÖKEN OKULDA 14 AY SONRA EĞİTİM BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement