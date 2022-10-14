Rize haber... Rize'de kadınlara "en iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi - Son Dakika
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Rize haber... Rize'de kadınlara "en iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

14.10.2022 19:01
Rize haber... Rize'de kadınlara "en iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

Rize haberlerine göre Rize'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde bin 27 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Rize'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde bin 27 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılının Ocak ayı ile Ekim ayına kadar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, öğretmen, öğrenci velisi ve vatandaşlara 56 oturumdan oluşan eğitime bin 27 anne ve anne adayı katıldı. Verilen eğitimler ile anne ve anne adaylarına çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize haber... Rize'de kadınlara 'en iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi - Son Dakika

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