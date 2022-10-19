Rize haber: Rize'de okulların basket potalarını meslek lisesi öğrencileri yapıyor - Son Dakika
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Rize haber: Rize'de okulların basket potalarını meslek lisesi öğrencileri yapıyor

19.10.2022 15:11

Rize gündem haberine göre Rize'de okulların basket potalarını meslek lisesi öğrencileri yapıyorRİZE Rize'de meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği basketbol potaları ve masa tenis masaları ihtiyacı olan okullara gönderiliyor.

Rize'de okulların basket potalarını meslek lisesi öğrencileri yapıyor

RİZE Rize'de meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği basketbol potaları ve masa tenis masaları ihtiyacı olan okullara gönderiliyor.

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde eğitimde okulların ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor. Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi alanında basketbol potaları üretildi. Okulun alan öğretmenleri ve 11 Makine Tasarım öğrencisi tarafından Rize ve Artvin illerindeki bulunan okullara toplamda 62 adet pota yapıldı. Üretilen potalar 50 adet ilkokul potası, 6 adet ortaokul potası ve 6 adet anaokulu potası olarak üretildi. Okulda yapılan basketbol potaları Rize'nin 10 ilçesinde bulunan 17 okula basketbol potası verildi.

Öte yandan Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Rize'nin 9 ilçesindeki 18 okula masa tenisi seti yaparak teslimatına başladılar.

Konu ile ilgili açıklamada bulunanan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, "Bakanlığımızın yürüttüğü 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' var. Bu projede okullarımızda iyileştirmeler yapılıyor. Bugünde bu projeyle ilgili birt okuldayız. Toplam 17 okula basketbol potası 18 okulumuza da masa tenisi seti yapıldı. Yaptığımız potaların montajını yapıyoruz. Okullarımıza dağıtımlarını yapıyoruz. Basketbol potalarımız Ardeşen Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretildi. Burada bizzat öğrencilerimiz basketbol potalarını ürettiler. Giresun Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından masa tenisleri üretildi ve dağıtımları yapılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Rize haber: Rize'de okulların basket potalarını meslek lisesi öğrencileri yapıyor - Son Dakika

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