Rize haber | Rize'de otomobilde saklanmış 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Rize'de otomobil içerisine gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde takip edilen bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada aracın içine gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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