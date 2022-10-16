Rize haberi... Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize haberi... Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

16.10.2022 13:02
Rize haberi... Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gelen Rize haberlerine göre Rize'nin Pazar ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Raul Manuel da Silva Peixoto idaresindeki 34 EVF 416 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi'nde yol kenarında park halinde olan 53 FJ 717 plakalı otomobile çarptı.

Takla attıktan sonra bir süre sürüklenen araçtaki sürücü ile Tuğba da Silva Peixoto yaralandı.

Yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Son dakika haberi! Rize'de park halindeki otomobile çarpıp takla attı: 2 yaralı Son dakika haberi! Rize'de park halindeki otomobile çarpıp takla attı: 2 yaralı 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor
Kaynak: AA

Hamidiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize haberi... Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize haberi... Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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