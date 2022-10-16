Takla attıktan sonra bir süre sürüklenen araçtaki sürücü ile Tuğba da Silva Peixoto yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Raul Manuel da Silva Peixoto idaresindeki 34 EVF 416 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi'nde yol kenarında park halinde olan 53 FJ 717 plakalı otomobile çarptı.

Kaynak: AA

Hamidiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize haberi... Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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