Rize haberi! Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Rize haberi! Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18.10.2022 19:06
Rize haberi! Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Rize haber: Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 8,46 gram metamfetamin, 32,92 gram bonzai, 1,09 gram esrar ve 8 ecstasy hap ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheli 3 kişiye uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma ile ilgili adli işlem yapılmış, bir şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgili yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Narkotik, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize haberi! Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize haberi! Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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