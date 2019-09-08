Rize-heyelanda tek katlı ev çöktü, apartman tahliye edildi; hasarın boyutu gün yüzüne çıktı
23 dakika önce
Heyelanda tek katlı ev çöktü, apartman tahliye edildi; hasarın boyutu gün yüzüne çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:50 Kaynak: DHA
RİZE-Heyelanda tek katlı ev çöktü, apartman tahliye edildi; hasarın boyutu gün yüzüne çıktı
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