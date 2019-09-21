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Rize huser yaylası'nda kar sürprizi

21 dakika önce

Huser Yaylası'nda kar sürpriziRize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı.

Huser Yaylası'nda kar sürprizi

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı.

Karadeniz'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün akşam saatlerinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akının uğrayan 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Eylül ayında yağan kar sürprizi ile karşılaşan yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan bölgede ortaya çıkan manzarayı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı. Haftasonu tatili için yaylaya çıkanlar da, kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rize huser yaylası'nda kar sürprizi

Çamlıhemşin, Karadeniz, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
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