RİZE Huser Yaylası'nda salıncak için sıraya girdiler

Huser Yaylası'nda salıncak için sıraya girdilerRize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ünü sosyal medyada yayılan sis bulutunun oluştuğu Huser Yaylasındaki salıncakta sallanmak isteyenler, bayramda yaylaya akın etti.

Huser Yaylası'nda salıncak için sıraya girdiler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ünü sosyal medyada yayılan sis bulutunun oluştuğu Huser Yaylasındaki salıncakta sallanmak isteyenler, bayramda yaylaya akın etti. Salıncak sırasında kuyruk oluşturanlar, sırası gelince sis bulutunun üzerinde sallanmanın keyfini yaşadı.

Çamlıhemşin ilçesinin denizden 2 bin 700 metre yükseklikteki Hüser Yaylasında yaz aylarında oluşan sis bulutu, ziyaretçileri büyülüyor. Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, ünü sosyal medyada yayılan salıncakta sallanmanın keyfini çıkarıyor. Kurban Bayramı tatilinde yaylaya akın edenler, salıncakta sallanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyenler, sırası gelince sis bulutunun üzerinde 5 dakika sallanarak, eğlenceli anlar yaşadı. Salıncak meraklıları o anlar fotoğraflayarak sosyal medya da paylaştı. Yaylaya çıkanlar, gün batımını da izledi, horon oynayarak yöresel türkülere eşlik etti.

İstanbul'dan tatil için Rize'ye gelen Dilara Şahin, 'Yaylayı çok beğendik. Gün batımını bekliyoruz. Fotoğraflar çektirdik. Hayalimdi çok mutluyumö dedi. Deniz Kazıcı ise 'İnternetten burayı gördük geldik çok beğendik. Salıncağa binip sis denizi fotoğrafı çektirmek istiyorum. Burası sosyal medyadan çok paylaşılıyor. O güzel fotoğrafları bende çektirmek istiyorum. O yüzden salıncakta sallanmak için sırasına girdimö diye konuştu. Avusturya'dan geldiğini söyleyen Kazım Yılmaz ise,öBuraya gelmek için biraz yorulduk. Yolu biraz dik ve kötü ama çok harika bir yer. Salıncak için sıra var ama beklemeye değer ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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