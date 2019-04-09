Son Dakika Haberleri: Rize İl Genel Meclis Başkanlığına İbrahim Türüt Seçildi

Rize İl Genel Meclis Başkanlığına İbrahim Türüt Seçildi

1 saat önce

Rize İl Genel Meclisi'nin 2019 yılı ilk toplantısında, Meclis Başkanlığına İbrahim Türüt seçildi.

Rize İl Genel Meclis Başkanlığına İbrahim Türüt Seçildi, System.String[]
Rize İl Genel Meclisi'nin 2019 yılı ilk toplantısında, Meclis Başkanlığına İbrahim Türüt seçildi.


İl Genel Meclisi Salonunda gerçekleştirilen oturum, başkan seçimi gündemiyle toplandı.


Oylamada, AK Parti grubu tarafından aday gösterilen İbrahim Türüt, 30 üyeden 26'sının oyunu alarak İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildi.

Türüt, yaptığı açıklamada, başarılı bir çalışma döneminin ardından yerel seçimlerin tamamlanması ile yeni meclisin oluştuğunu belirtti.

Türüt, Rize'nin her yerine eşit şartlarda hizmet götürmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:46 Kaynak: AA
AK Parti, Rize, Güncel
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