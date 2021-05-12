Rize İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerden İkizdere'de açılacak taş ocağına destek - Son Dakika

Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt ile İl Genel Meclisi üyeleri, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezinin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde taş ocağı açılmasına destek verdi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türüt ile bölgede inceleme yapan İl Genel Meclisi üyelerine Cevizlik ve Gürdere köylerinin muhtarları eşlik etti.

Bölgede vatandaşları dinleyen ve çalışmaları yerinde gören Türüt, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezinin devletin önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Projenin yatırım planında yer aldığını ve ilin gelişimine ciddi katkı sağlayacağını belirten Türüt, şöyle konuştu:

"Son 20 yıldır ülkemizin tüm şehirlerinde, ilçelerinde, belde ve köylerinde ciddi bir değişime gidildiğine şahitlik ediyoruz. Şüphesiz bu değişimlerden en büyük katkıyı alan illerin başında Cumhurbaşkanımızın da memleketi olan Rize'miz gelmektedir. Bu minvalde geleceğe umutla bakan Cumhurbaşkanımız başkanlığında uzun soluklu, bugünden göremediğimiz ama gelecekte yapıldığı bölgelere büyük katkı sağlayacak devasa projeler her zaman belirli bir lobi tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Bugün burada mevzunun sadece bir taş ocağından malzeme alınması ve doğanın korunması olmadığını görüyor ve buna ülkece şahitlik ediyoruz."

İyidere Lojistik Limanı Projesi'nin sadece Rize için değil Türkiye'nin büyüme hedeflerine ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak bir proje olduğunu vurgulayan Türüt, şöyle devam etti:

"Sadece lojistik merkezle 1000 kişiye direkt, 8 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlanacağı bir yatırımdan bahsediyoruz. Geçmişte hayal olarak görülen bu projelerin bugün Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki iktidarımız sayesinde hayata geçmeye başlaması bizleri son derece memnun etmektedir. Ülkemizde nerede ve hangi alanda olursa olsun yapılan tüm projelerin temelinde olmazsa olmaz faktör insandır. Yerleşimin olmadığı, hazine arazilerinin yoğun olduğu yerin tespiti tabii ki de kolay olmamıştır. Bakanımızın yaptığı detaylı açıklamada yer aldığı gibi 10 farklı yerden numune alınmış ve numune analizleri sonucunda en uygun yerin Cevizlik bölgesi olduğuna kanaat getirilmiştir. İçeriği yalan ve yanlış bilgilerle dolu mesnetsiz iddialarla İkizdere ilçemiz ve daha öncelerde de şahit olduğumuz gibi yapılan ve yapılması düşünülen tüm yatırımları engellemeye çalışan amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Her atılmak istenen yeni adımda her yapılmak istenen yeni yatırımda, amaçları sadece muhalefet yapmak olan bu zümrelerin 13,5 hektarlık alanı 70 hektar, 2 yıl sürecek taş ocağı çalışma süresini 10 yıl, orman arazisini yerleşim yeri, 16 milyon ton taşı 5 katı olarak dillendirmesi konuyla ne kadar alakadar olduklarının göstergesidir."

Bölgeye en yakın yerleşim yeri sakinlerinin kulaktan dolma eksik bilgilerle kendilerine göre haklı eleştiriler yaptığını ifade eden Türüt, şunları kaydetti:

"Bilgi kirliliğinden beslenen ve buradan 'Süreci nerelere taşıyabiliriz?' diye çalışan yatırım düşmanlarına hemşehrilerimiz asla fırsat vermemelidir. Ülkemizde yapılan her hizmetin temelinde insan faktörü öncelikli olmuştur. Bu düsturla hareket eden yöneticiler olarak tüm yatırımlarda önceliğimiz vatandaşlarımızın maksimum fayda minimum zarar ile haklarının gözetilmesi olduğunun bilinmesini isteriz. Bu hassasiyet, Cevizlik taş ocağında da kendisini fazlasıyla göstermektedir. Bizler Rize İl Genel Meclisi üyeleri olarak ilimize ve ülkemize çok ciddi katkı sağlayacağını inandığımız bu projenin doğru bir proje, bu projenin dolgusu için tespit edilen taş ocağı yerinin de doğru yer olduğunu görüyoruz."