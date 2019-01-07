Rize İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Rize
'de İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.
Vali Kemal Çeber başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı
, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.
Vali Çeber, toplantıda yaptığı konuşmada, kamuda hizmet kalitesinin artırılması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyon içinde, birlikte hareket etmesi ve hizmet kapasitesini her geçen gün artırması gerektiğini belirtti.
Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sunulması, kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla kurum müdürleri ile sık sık bir araya geleceklerini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:
"Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın himayelerinde kamu hizmetlerinin sunulmasında büyük değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişim daha çok vatandaş odaklı değişim ve dönüşümlerdir. Temel olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkımızın memnuniyetini ön planda tutarak vatandaş odaklı bir hizmet standardını oluşturmamız gerekmektedir."