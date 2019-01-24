Rize İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Rize
Valiliğinin 2019 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Vali Kemal Çeber başkanlığında, Rize Valiliği Ayder toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Belediye Başkanı Reşat Kasap
, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile diğer yetkililer katıldı.
Çeber, burada yaptığı konuşmada, Rize'de 2018 yılında ulaştırma sektöründe 40, eğitim sektöründe 67, kültür, turizm sektöründe 28, tarım sektöründe 57, enerji sektöründe 39, imalat, gıda sektöründe 4, konut sektöründe 4, sağlık sektöründe 12 ve diğer kamu hizmet sektöründe 144 olmak üzere toplam 395 proje ve iş yürütüldüğünü söyledi.
Yürütülen 395 projenin ve işin toplam tutarının 6 milyar 208 milyon 134 bin lira olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:
"Bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 356 milyon 923 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2018 yılı ödenekleri ise 2 milyar 90 milyon 20 bin liradır. 2018 yılında yürütülen 395 projenin 149'unun yüzde 38'i bitirilmiştir. 201 proje üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 7 proje ve işin ihalesi beklenilmektedir."
Toplantıda, bazı bölge müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.