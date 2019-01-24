Son Dakika Haberleri: Rize İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Rize İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

55 dakika önce

Rize Valiliğinin 2019 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Rize İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Rize Valiliğinin 2019 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.


Vali Kemal Çeber başkanlığında, Rize Valiliği Ayder toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile diğer yetkililer katıldı.

Çeber, burada yaptığı konuşmada, Rize'de 2018 yılında ulaştırma sektöründe 40, eğitim sektöründe 67, kültür, turizm sektöründe 28, tarım sektöründe 57, enerji sektöründe 39, imalat, gıda sektöründe 4, konut sektöründe 4, sağlık sektöründe 12 ve diğer kamu hizmet sektöründe 144 olmak üzere toplam 395 proje ve iş yürütüldüğünü söyledi.

Yürütülen 395 projenin ve işin toplam tutarının 6 milyar 208 milyon 134 bin lira olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 356 milyon 923 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2018 yılı ödenekleri ise 2 milyar 90 milyon 20 bin liradır. 2018 yılında yürütülen 395 projenin 149'unun yüzde 38'i bitirilmiştir. 201 proje üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 7 proje ve işin ihalesi beklenilmektedir."

Toplantıda, bazı bölge müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Reşat Kasap, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz

Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi Son Dakika! Bakan Albayrak: Kimse Reel Ekonominin Dengelerinden Kopmamızı Beklemesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:33:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]