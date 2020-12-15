Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor - Son Dakika

Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor
15.12.2020 11:28
Rize İl Özel İdaresi, kent genelinde bulunan şehit mezarlarını bakım ve onarım çalışmalarına Şehitlik Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanan projeler doğrultusunda devam ediyor.
Rize İl Özel İdaresi, kent genelinde bulunan şehit mezarlarını bakım ve onarım çalışmalarına Şehitlik Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanan projeler doğrultusunda devam ediyor.
Rize İl Özel İdaresi tarafından şehit yakınlarının talepleri de dikkate alınarak; şehitlerin manevi hatıralarına uygun olabilmek düşüncesi ile projelendirilen çalışmalar kapsamında kentte şehit kabristanlarının onarım çalışmaları başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 14 şehit kabristanlığının onarımları tamamlandı. - RİZE
Son Dakika Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor