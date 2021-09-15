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Rize İl Sağlık Müdürü Tepe, Kovid-19 vaka ve aşılama oranlarını değerlendirdi - Son Dakika

Rize İl Sağlık Müdürü Tepe, Kovid-19 vaka ve aşılama oranlarını değerlendirdi

15.09.2021 13:20

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, kentin Kovid-19 vaka sayılarında tepe noktayı gördüğünü ama artık düşme eğilimine girdiğini belirterek, "İlimizde Delta varyantı da çok üst seviyelere geldi.

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, kentin Kovid-19 vaka sayılarında tepe noktayı gördüğünü ama artık düşme eğilimine girdiğini belirterek, "İlimizde Delta varyantı da çok üst seviyelere geldi. Delta varyantı normal virüse göre 2-3 kat daha hızlı bulaşıyor." dedi.

Tepe, Valilik önünde gazetecilere, yaz döneminde özellikle çay tarımı ve sıla ziyaretleri nedeniyle batı illerinden çok yoğun göç aldıklarını söyledi.

İlin resmi nüfusunun yaklaşık 350 bin iken hazirandan itibaren tahminen 800 binleri aştığını ifade eden Tepe, küçük bir coğrafyaya sahip Rize'de, il içinde nüfus hareketliliğinin fazla olmasının vakaların yükselmesinde çok büyük bir etken olduğunu aktardı.

Tepe, yaz mevsiminin düğün dönemi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bekleyen ve ertelenen düğünler, yaz mevsiminde hızla devreye sokuldu. Düğünler kapalı ortamlarda yapılıyor. Kapalı ortam ve çok kalabalık. Yeme içme, ikramlar oluyor. Bunlar maskesiz gerçekleşiyor. Bizde horon kültürü var ama bu dönemde olmaması gerekiyor. Horonlarda nefes nefese sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Bunlar özelikle virüsün hızla yayılmasına neden oldu. Çalışmalarımızda hiçbir vakanın olmadığı bir mahallede, bir anda 10-15 pozitifin çıkmasını sorguladığımızda arkasında 3-5 gün öncesinde o mahalleyle ilgili bir düğünün olması, bizi net olarak bu sonuca getiriyor."

Yeme içme sunumu yapılan işletmeler, kahvehaneler, çay ocakları, lokantalarda maske takılmadığı için en çok dikkat edilmesi gereken hususun sosyal mesafe olduğuna işaret eden Tepe, "Son dönemlerde bu işletmeleri hınca hınç dolu gördük. Kolluk kuvvetlerinin denetimleri sürse de bir kişi için en büyük denetmen kendi vicdanı ve sorumluluk duygusudur. Bu, işletme sahiplerinde olması gereken bir hassasiyet. Biz bunu onlardan bekliyoruz." diye konuştu.

Tepe, Rize kent merkezinin coğrafi nedenlerden ötürü sıkı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Köylerimiz de dağınık yapıya sahip ama insanımızın sıcakkanlı. Bu dağınık yapıya rağmen bir araya çok geliyorlar. İnsanımızın dostuna, akrabasına, sevdiklerine sonsuz bir güveni var. Bunlar olması gereken ulvi değerler fakat pandemi döneminde bunlar bize dezavantaj olarak dönüyor. Çünkü 'Benim arkadaşımdır, dostumdur, ondan bana zarar gelmez, hatta virüs de gelmez.' diye düşünüyor. Bir aradayken samimiyetten dolayı sosyal mesafe ve maske unutuluyor. Diğer arkadaşı kendi arkadaşlarıyla aynı şekilde davrandığında aslında hiç tanımadığı bir kişi ile temas etme durumuna düşüyor. Bunlar zincirleme vaka sayılarının artmasına sebep oldu."

"Aşıda istediğimiz ivmeyi yakaladık ama yeterli değil"

Mustafa Tepe, ilde özellikle son 2-3 ayda aşılamada önemli bir ivme gördüklerini söyledi.

Rizelilerin yoğun bakıma düşen, çevresinde Kovid-19'dan ölenleri gördükçe duyarlı davranarak aşıya koştuklarını anlatan Tepe, "Rize'de camilerden yaptırdığımız anonsların çok olumlu etkisini gördük. Hem hastalıkla ilgili bilgilendirici çalışmalar hem de aşıya davet eden bu anonslarla vatandaşımızın aşıya yönelimi arttı." diye konuştu.

Tepe, aşıda istedikleri ivmeyi yakaladıklarını ama yeterli olmadığını belirterek, birinci doz aşılamada yüzde 85'lere ulaştıklarını, bunun faydasını önümüzdeki aylarda göreceklerini söyledi.

Türkiye'de vaka sayılarında hiç istemedikleri bir konumda olduklarını dile getiren Tepe, şunları kaydetti:

"Vaka sayısında birinci olduk. Bunun bizim hastanelerimize ve yoğun bakımlarımıza yansıması oldu. Filyasyon ekiplerimize çok büyük bir iş yükü olarak geri dönüşü oldu. Can kayıplarımız oldu, bu kayıplarımızın içerisinde gençlerimiz de oldu. Bu süreçte hastanelerde yatan hastalarda ve vefat eden hastalarda aşının tesirini, aşısız insanların üstünde virüsün etkisini net olarak gördük. Aşı kesinlikle çok faydalı. İnsanlarımızı bir kere ölümden kurtarıyor ve ağır hastalanmasını çok yüksek oranda engelliyor. Aşılı ve aşısız arasında dağlar kadar fark var. Gökyüzü aynı gökyüzü, yeşil aynı yeşil, her şey normal gözükebilir size ama hastane kapısının arkasında gerçek hayat var. Aşıdan korkmayın. O yüzden lütfen aşı olun."

Tepe, Rize'de 60 yaş üstü iki doz aşı oranının yüzde 92 seviyelerinde olduğuna dikkati çekerek, "Yoğun bakımda değillerse bunu aşıya borçlular. Aşı çok büyük bir kalkan. Aşı olmak istediğimizde eğer dağda, köyde ve uzak kırsal bölgedeyseniz bize bir 'Alo' demeniz yetiyor. Nerde olursanız olun, biz gelip aşınızı yapıyoruz." dedi.

"Virüsten hızlı değilsiniz, virüsten güçlü değilsiniz ama tedbiriniz virüsten güçlüdür"

Gençlere de seslenen Tepe, "Gençlerde bir özgüven görüyoruz. 'Bana virüs gelmez, gelse de bir şey olmaz.' diye düşünüyor. Gençliklerine güvenerek aşı olmaktan kaçınıyorlar. Virüsten hızlı değilsiniz, virüsten güçlü değilsiniz ama tedbiriniz virüsten güçlüdür. Aşı virüsten güçlüdür. Aşı olmak kendiniz ve sevdikleriniz için yapabileceğiniz en büyük iyiliktir." ifadesini kullandı.

Mustafa Tepe, yoğun bakım kapasitelerini maksimum seviyeye kadar artırdıklarını, bütün hastanelerde Kovid-19 hastası kabul eder duruma geldiklerini belirterek, "Yoğun çaba sarfediyoruz, yine de sıkıştık. Bu vaka yoğunluğu karşısında maksimum gayret göstermemize rağmen kafa kafaya gidiyoruz. Çaresiz kalmadık. Kontrol bizde. Vatandaşlarımıza bu durumun lehimize dönüşmesi için çok iş düşüyor." diye konuştu.

Kısıtlamaların olmamasının kontrolsüz ortamların güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Tepe, "Bir kahvehane kültürümüz var. Şehirde keyiflenmek, zaman geçirmek, kafa dağıtmak için bir kahvehaneye gittiğinizde 4 kişi okey oynuyor. Yanlarında 4 kişi izliyor. Çay içiyorsa lütfen oraya girmeyin. Lokanta tıklım tıklımsa birileri yesin kalksın diye bekliyorsanız girmeyin oraya. Bizim artık bu tip durumlara feda edeceğimiz canımız yok." dedi.

Tepe, Rize'nin vaka sayılarında tepe noktayı gördüğünü ama artık düşme eğilimine girdiğini ifade ederek, ilde Delta varyantının da çok üst seviyelere geldiğini söyledi.

Delta varyantının normal virüse göre 2-3 kat daha hızlı bulaştığına işaret eden Tepe, bunu da göze alarak her zamankinden çok daha tedbir alınmasını istedi.

Tepe, Rize'de şu an mu varyantı olmadığını da sözlerine ekledi.

Rize İl Sağlık Müdürü Tepe, Kovid-19 vaka ve aşılama oranlarını değerlendirdi
Rize İl Sağlık Müdürü Tepe, Kovid-19 vaka ve aşılama oranlarını değerlendirdi
Rize İl Sağlık Müdürü Tepe, Kovid-19 vaka ve aşılama oranlarını değerlendirdi
Rize İl Sağlık Müdürü Tepe, Kovid-19 vaka ve aşılama oranlarını değerlendirdi

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Mustafa Tepe, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize İl Sağlık Müdürü Tepe, Kovid-19 vaka ve aşılama oranlarını değerlendirdi - Son Dakika


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