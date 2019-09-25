Son Dakika Haberleri: Rize ilçeye inen ayıyı, sokak köpekleri kovaladı
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Rize ilçeye inen ayıyı, sokak köpekleri kovaladı

1 saat önce

İlçeye inen ayıyı, sokak köpekleri kovaladıRize'nin Çamlıhemşin ilçesine inen ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı.

Rize ilçeye inen ayıyı, sokak köpekleri kovaladı, System.String[]

İlçeye inen ayıyı, sokak köpekleri kovaladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine inen ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin'de dün gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. İnönü Bulvarında 7 köpek tarafından kovalanan ayı, bir iş yerine girmeye çalıştı. Ancak iş yerine giremeyen ayı, cadde de kaçmayı sürdürdü. Ayı bir süre sonra kameranın açısından çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu. Sokak köpeklerinin ayıyı kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
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