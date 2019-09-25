Rize ilçeye inen ayıyı, sokak köpekleri kovaladı

İlçeye inen ayıyı, sokak köpekleri kovaladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine inen ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin'de dün gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. İnönü Bulvarında 7 köpek tarafından kovalanan ayı, bir iş yerine girmeye çalıştı. Ancak iş yerine giremeyen ayı, cadde de kaçmayı sürdürdü. Ayı bir süre sonra kameranın açısından çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu. Sokak köpeklerinin ayıyı kovaladığı anlar kameraya yansıdı.