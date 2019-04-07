Son Dakika Haberleri: Rize İtfaiyesinden Tavuk Kurtarma Operasyonu

Rize İtfaiyesinden Tavuk Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

RİZE (İHA) – Rize'de bulunduğu balkondan aşağıya bacağından asılmış bir şekilde kalan tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Rize İtfaiyesinden Tavuk Kurtarma Operasyonu, System.String[]
RİZE (İHA) – Rize'de bulunduğu balkondan aşağıya bacağından asılmış bir şekilde kalan tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hanoğlu Apartmanı'nın altıncı katında bulunan çamaşır ipinde asılı tavuk mahallelilerin dikkatini çekti. Tavuğun acı çektiğini fark eden mahalleli önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Sonuç alamayan mahalle halkı bu kez Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyeci, merdiveni kurarak balkona kadar uzandı. Bacağından sarkmış pozisyonda kalan tavuk, itfaiyeci tarafından takılı kaldığı yerden çözülerek kurtarıldı.

Tavuğun orada asılı kalması ise akıllarda soru işareti bıraktı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:11 Kaynak: İHA

Çarşı Mahallesi, İtfaiye, Rize, 3. Sayfa
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