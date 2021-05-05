Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi

05.05.2021 12:17
Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Rize İyidere Lojistik Limanı" projesi kapsamında bölgede devam eden taş ocağı faaliyetine yönelik tartışmalara ilişkin, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Rize İyidere Lojistik Limanı" projesi kapsamında bölgede devam eden taş ocağı faaliyetine yönelik tartışmalara ilişkin, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eyigün, Rize'nin İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda "Rize İyidere Lojistik Limanı"na ilişkin kamuoyunda çıkan ve "yalan" ve "yanlış" ifadeler içeren haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Projenin hem bölgedeki illerin ekonomisine hem de ülkedeki ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Eyigün, "Projenin işletmeye açılması ile Rize'de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta 1000 kişi doğrudan, 8 bin kişi de dolaylı istihdam edilecek." ifadesini kullandı.

Eyigün, İkizdere ilçesindeki taş ocağında incelemelerde bulunarak, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü.

Yapılan çalışmalarla ilgili bölge halkının çevresel endişeleri olmasını anlayışla karşıladıklarına işaret eden Eyigün, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor." görüşünü paylaştı.

"13 milyon ton kapasiteli lojistik merkezi"

Projenin, pek çok yeni işletmenin açılmasına ön ayak olacağına ve istihdamı sürekli artıracağına dikkati çeken Eyigün, şunları kaydetti:

"Bölgemizde liman faaliyetlerinin artması, tüm üretim ve ticaret faaliyetlerini ateşleyecektir. Limanımızla birlikte şehrimize 13 milyon ton kapasiteli bir lojistik merkez de kazandırılacaktır. Zira Karadeniz, gelişmekte olan bir ticaret gölü haline gelmiş, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde limancılık ve deniz yolları faaliyetleri konusunda büyük yatırımlara girişilmiştir. Türkiye'nin bu konjonktürel fırsatları değerlendirebilecek bir altyapıya sahip olması, ekonomimizin sağlam temeller üzerine oturtularak önümüzdeki 10 yıllara hazırlanması açısından çok önemlidir."

Liman ve geri sahasının inşası için gerekli nitelikli dolgu malzemesi araştırmalarının, bölgede geniş bir alanda gerçekleştirildiğini aktaran Eyigün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkisi halihazırda aktif olan toplam 10 ruhsatlı taş ocağı alanı, rezerv kalitesi açısından değerlendirmeye alınmıştır. Kıyı yapıları ve limanlar malzeme, yapım, kontrol ve bakım onarım teknik esaslar kriterleri çevresinde deniz inşaatı işlerinde kullanılacak olan dolgu malzemelerinin yoğunluğunun uygun değerde olması ve aynı zamanda taşın deniz suyu etkilerine dayanıklılık şartını sağlaması gerekmektedir. 10 adet taş ocağı için yapılan incelemede bu ocakların ham madde kalitesi, yoğunluk değerleri şartname kriterlerini sağlayamamış olup, rezervi sağlayan İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ham madde üretim izni alınmıştır."

Birçok sektöre dolaylı istihdam katkısı olacak

Eyigün, proje kapsamında 2 bin 780 metre ana mendirek, 460 metre tali mendirek, genel kargo, konteyner, kuru yük olmak üzere toplam 1160 metre kazıklı rıhtım, 280 metre uzunluğunda derinliğinde su içi betonlu rıhtım, 40x270 metre Ro-Ro rıhtımı, 350 bin metrekare geri saha alanı, 800 bin metrekare korunmuş su alanı yapılandırılacağını duyurdu.

Liman kapasitesinin yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner, 100 bin araç Ro-Ro olarak planlandığını bildiren Eyigün, inşaat, kara ulaştırması, motorlu taşıtlar ve motosikletler dışındaki perakende ticaret ev eşyalarının onarımı, elektrik, gaz ve su temini, tekstil ve tekstil ürünleri, gayrimenkul faaliyetleri, madencilik ve taş ocağı, tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık, yiyecek, içecek ve tütün, kimyasallar ve kimyasal ürünler, ağaç ve ağaç ürünleri, rafine edilmiş petrol ve nükleer yakıt, oteller ve restoranlar, kauçuk ve plastik, posta ve telekomünikasyon, selüloz, kağıt, kağıt, basım ve yayıncılık, elektrik ve optik ekipmanlar, su ulaştırma ve makine olmak üzere birçok sektöre de dolaylı istihdam katkı sağlanacağına dikkati çekti.

"Cevizlik Taş Ocağı için ÇED raporu alındı"

Eyigün, İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ham madde üretim izni alındığını belirterek, taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun da bulunduğunu kaydetti.

Taş ocağı faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu aktaran Eyigün, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti.

Eyigün, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için yer altı suyu takip istasyonları kurulacağını ve akışın takip edileceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Alan içinde yüzeysel akış gösteren sular kapalı kesit içerisinde korunacaktır. Ocak içi yollar ve nakliye yolları düzenli olarak kontrol edilecektir. Rehabilitasyon çalışmalarında işletme yapılan alanda oluşturulan basamaklarda bitkisel toprak tabakası oluşturulacaktır. Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak ve mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır. Etkilenen her 10 ağaç için 100 ağaç dikilecektir."

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi
Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi
Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi
Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi
Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi

İstihdam, İyidere, Liman, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı

Son Dakika Haberleri
14:27 Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor
14:15 ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor         
14:27
Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti         
14:23
Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma         
14:05
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!         
12:26
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor         
11:57
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:32:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement